De Nederlandse sprinter miste ook donderdag bij de Bislett Games in Oslo de limiet voor deelname aan de 100 meter. Hij spurtte naar de zesde plaats in 10,19. Dat was wel zijn beste tijd van dit seizoen, maar nog altijd iets boven de WK-limiet van 10,12.

De 31-jarige atleet van Curaçao vertelde zondag bij de FBK Games in Hengelo dat hij kampt met een pijnlijke lies en achillespees. Die hinderen de sprinter vooral op de eerste meters.

De Canadees Andre de Grasse won de 100 meter in Oslo in 10,01.