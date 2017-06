Merkwaardige avond voor winnende Schippers

De atlete uit Utrecht startte vals op de 200 meter, maar mocht toch aan de race beginnen, omdat ze bij de wedstrijdleiding aangaf dat ze een geluid waarnam dat haar afleidde.

Lees ook op telesport.nl:

- Schippers: 'Ik kon me niet concentreren'

Vervolgens startte Schippers wel goed en klopte ze de concurrentie zonder problemen in 22.31. Na afloop werd de donderdag 25 jaar geworden Nederlandse echter toch uit de uitslag geschrapt, maar vervolgens voltrok zich een bizar scenario.

"Het was erg luidruchtig bij de start, zo erg dat ik me niet goed kon concentreren'', zei ze na afloop.

Afgelopen zondag zegevierde Schippers op de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo: 11,08. In Rome won ze die afstand in 10,99.