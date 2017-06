Schippers maakte een opvallende valse start, maar kwam daarmee weg omdat ze uitlegde dat ze een geluid uit het publiek had gehoord. Normaal gesproken betekent een valse start diskwalificatie. Vlak na de race werd ze uit de uitslag geschrapt, maar een uur later werd ze alsnog als winnares aangewezen.

Aan het eind van de avond werd dat besluit echter teruggedraaid. Dat gebeurde per tweet van de organisatie. "Bevestiging: Schippers blijft toch winnaar van de 200 meter.'' Een verklaring voor de bizarre gang van zaken werd niet gegeven.



De overwinning was geen grote verrassing, want Schippers had van de acht deelnemers de snelste seizoenstijd en verreweg het beste persoonlijk record achter haar naam staan. Haar tijd in Oslo, 22,31, was twee honderdsten langzamer dan haar beste seizoenstijd.

