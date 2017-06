'Klaassen heeft alles in huis voor een topclub'

"Ik vind het geweldig dat we erin zijn geslaagd hem binnen te halen", laat de manager van de club uit Liverpool weten. "Davy is 24 en nu al een leider. Daarnaast heeft hij al veel ervaring. Hij is precies de speler die we nodig hebben.’’

Lees ook op telesport.nl:

- Davy Klaassen naar Everton

- Klaassen: 'Koeman was in alles eerlijk'

- Overmars prijst vertrekkende Klaassen

Koeman was er bijzonder op gebrand op Klaassen vast te leggen "Davy heeft alles in huis voor een topclub. Hij werkt hard, zet de tegenstander onder druk en heeft creativiteit en scorend vermogen. Ik ben er blij mee.’’

Klaassen maakt in 2011 op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. In ruim 160 optredens voor de Amsterdammers scoorde hij 49 keer. De laatste twee jaar was Klaassen aanvoerder. Dit seizoen speelde hij met Ajax de finale van de Europa League tegen Manchester United. Inmiddels kwam hij veertien keer uit voor het Nederlands elftal.