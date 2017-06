Marco Garces, de technisch directeur van Lozano’s club Pachuca, heeft in een interview met een Mexicaans tv-station bevestigd een ''rechtstreeks aanbod van PSV voor Lozano'' te hebben ontvangen. Dat is opvallend, omdat er in eerste instantie sprake zou zijn van een strategische alliantie van PSV met een kapitaalkrachtige topclub, waarvoor Manchester City in beeld was.

Garces voegde daaraan toe "dat er nog niets getekend is met PSV”. Diverse Mexicaanse media gaan er van uit, dat de deal op korte termijn beklonken wordt en dat het toptalent zijn carrière zal voortzetten bij PSV.

Lozano verblijft momenteel in Rusland voor deelname met de Mexicaanse nationale ploeg aan de Confederations Cup. Daar is hij ploeggenoot van Andres Guardado en Hector Moreno, die PSV gepromoot hebben als een goede carrièrestap voor een van de grotere Mexicaanse talenten.