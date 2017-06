Geurts (57) heeft een achtergrond bij de Nederlandse Spoorwegen op management- en directieniveau, onder andere als directeur van NS Poort, het vastgoedbedrijf van de NS. Momenteel werkt hij als zelfstandig business coach.

Geurts gaat – net als eerder Fledderus – op interim-basis aan de slag. Vandaag zal zijn aanstelling naar buiten worden gecommuniceerd.

De nieuwe directeur wacht een flinke uitdaging. De KNSB verkeert financieel in zwaar weer en moet ook de komende tijd fors bezuinigen om een faillissement af te wenden. Om die reden moet het kostenniveau voor het einde van komend seizoen al met ruim een miljoen euro omlaag, zo werd onlangs in een KNSB-rapportage gesteld. Schaatsers en teams is verzocht een eenmalige solidariteitsbijdrage te leveren, ter hoogte van zo’n vier ton. Dat laatste stuitte op weerstand van beide partijen, die voor hun gevoel al te zwaar belast worden in de bezuinigingsplannen van de bond.

In de ogen van de KNSB is Geurts de juiste persoon vanwege zijn expertise op het gebied van ‘bedrijfsmatige uitdagingen’. In het schaatsen is het volgens Geurts van cruciaal belang om ‘samen op te trekken’.