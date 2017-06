Donnarumma weigert nieuw contract bij AC Milan

Mede op advies van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola heeft Donnarumma ervoor gekozen om zijn huidige contract tot medio 2018 gewoon uit te dienen. Hij kan daarna transfervrij een financiële klapper maken, al is het niet uitgesloten dat AC Milan hem nog dit jaar verkoopt om nog wat geld aan de jonge doelman over te houden.

,,We zijn verrast door deze gang van zaken'', liet directeur Marco Fassone van AC Milan weten. ,,We hoopten en dachten dat Donnarumma nog vele jaren onze doelman zou blijven. Het is voor ons een bittere ontwikkeling, maar we moeten doorgaan.''

Donnarumma maakte in 2015 zijn debuut bij AC Milan. De drievoudige A-international doet met Italië mee aan het EK onder 21 jaar, dat deze vrijdag in Polen begint.