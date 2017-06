De omhaal van Mario Mandzukic van Juventus in de finale van het Europese kampioenenbal tegen Real Madrid bleek goed voor de tweede plaats. Met 19 procent van de stemmen staat de Kroaat op ruime afstand van Tosun. De treffer van Mandzukic was het enige treffer van Juventus in de finale. De Oude Dame ging uiteindelijk met 4-1 onderuit tegen Real.

Bekijk de volledige uitslag en mooiste doelpunten op de site van de UEFA.