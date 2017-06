ADO dient begroting in; Van As hunkert naar groen licht

,Ik hoop dat we vandaag groen licht krijgen’’, zegt Van As. ,,Met sommige beoogd nieuwe spelers ben ik al vanaf maart en april in gesprek, maar we moeten wachten op goedkeuring van de begroting. Ik kan op dit moment niet handelen en geen spelers vastleggen, dat is vervelend. We missen zo’n tien spelers ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd (waaronder Wilfried Kanon, Nasser El Khayati en Dion Malone, red.) en hebben zeventien contractspelers, waarvan er door eerdere internationale verplichtingen bij de eerste training vijftien op het veld staan. Dat baart zorgen. Niet alleen bij mij, ook bij trainer Fons Groenendijk en de staf.’’

Om die reden hoopt ADO dat het eigen dossier vanochtend als eerste van de stapel is getrokken in Zeist. Bij de licentiecommissie weet men dat er haast geboden is bij een groen vinkje voor de Hagenaars. Maar door het opstappen van de rvc-leden Martin Jol en Wim Deetman deze week, zal er met een vergrootglas worden gekeken naar de Haagse stukken. Vooral omdat er vanuit de gemeente flink wordt aangeschopt tegen de aangegane lening van ongeveer vier miljoen euro bij de Chinese grootaandeelhouder UVS. Het wil geen tekorten aangevuld zien worden met een nieuwe schuld.

Liefst ziet de gemeente een 'normale' nieuwe geldstorting van de Chinezen, maar na de eerdere miljoenenstortingen kan dit niet onbeperkt volgens de richtlijnen bij de voetbalbond. Een lening in de huidig opgezette vorm komt daar het dichtst bij in de buurt. Aan de lening hangt bijvoorbeeld geen terugbetalingstermijn. ,,Noem het weerstandsvermogen. Dat geld hoeft niet terug, zo lang ADO dat vermogen niet heeft. Pas als ADO dit – mogelijk in de verre toekomst- kan terugbetalen, dan pas zou dit bedrag teruggestort hoeven worden’’, zegt Ben Knüppe, eerder door de Ondernemingskamer aangesteld als rvc-voorzitter, die stelt dat ook over het afgesproken rentepercentage geen zorgen hoeven te zijn.

Het moet een eerste teken zijn van de – zo laat men blijken - gereanimeerde samenwerking tussen ADO en zijn Chinese aandeelhouder. Er is vertrouwen in het huidige (sportieve) beleid na de uiteindelijke elfde plek van vorig seizoen. Aan de andere kant vertelt (een deel van) de lening hoe groot de financiële problemen nog zijn. Als ADO na goedkeuring van de begroting echt door kan, ligt er voor Van As de grote taak om in samenspraak met de technische staf op creatieve wijze het (financiële) verschil te maken op de transfermarkt. Al wordt dat pas zichtbaar op de lange termijn. Op de korte termijn moet directeur Mattijs Manders commercieel gezien direct keihard door, met een hele nieuwe rij rvc-leden in de rug. Maar over die benoemingen moet eerst nog overeenstemming worden bereikt.