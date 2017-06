'Ronaldo is het zat en wil écht weg bij Real Madrid'

A Bola meldt dat Ronaldo (31) al aan Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez hebben laten weten dat zijn beslissing 'onomkeerbaar' is.

Ronaldo zou weg willen uit Spanje naar aanleiding van de rechtzaak die tegen hem gestart is in verband met mogelijke belastingfraude. De Portugees zou 14,7 miljoen euro te weinig hebben betaald, maar dat ontkent hij. Naar zijn idee wordt hij gezocht door de media en behandelen die hem niet eerijk. Daarnaast zou Real hem niet genoeg gesteund hebben in de zaak.

Ronaldo speelt al sinds 2009 bij Real Madrid en won onder meer drie keer de Champions League met de Koninklijke. Paris Saint-Germain en AS Monaco worden als mogelijke nieuwe werkgevers genoemd.

Vorige week meldde AS dat een vooralsnog onbekende Chinese club een astronomisch bod van 200 miljoen euro op Ronaldo had gedaan.