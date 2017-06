De 43-jarige Amerikaan zat in een vrachtwagen die in botsing kwam met een rijdende trein, meldt TMZ Sports. De oud-wereldkampioen in het weltergewicht werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde in de Amerikaanse staat, Illinois.

Hughes zou bij het ongeluk een hersentrauma hebben opgelopen. "Onze gedachten zijn bij Matt Hughes en zijn familie", twitterde MMA-organisatie UFC.