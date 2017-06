De kleine linksbuiten kende geen topseizoen, maar blijkt na zijn selectie voor het Duitse elftal bijzonder goed in de markt te liggen. Vooral in de dubbele Europa League-ontmoeting met Schalke 04 vestigde Younes de aandacht op zich en dat resulteerde – mede doordat een aantal ervaren krachten thuisblijft – in een oproep van Joachim Löw voor de Confederations Cup.

Younes, die vervolgens bij zijn eerste basisplaats in Die Mannschaft direct scoorde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino, speelt overmorgen met Duitsland in het Russische Sotsji tegen Australië. Het is op een hoog podium een nieuwe kans om zich in de kijker te spelen.

Ondertussen neemt het aantal clubs dat naar de Duitser informeert met de dag toe. Het meest concreet is op dit moment Torino, dat zich officieel bij Ajax meldde en al een bod zou hebben uitgebracht. Volgens bronnen in Italië zou de nummer 9 van de afgelopen Serie A bereid zijn uiteindelijk twaalf miljoen euro voor de buitenspeler neer te leggen. Ook bij veel Bundesliga-clubs staat Younes op de radar.

Foto: Reuters

Hoewel er voor Ajax geen noodzaak is om te verkopen en directeur spelerszaken Marc Overmars in een leunstoel zit omdat er ongetwijfeld meer clubs (tegen elkaar op) gaan bieden, zou het toch een bedrag kunnen zijn waarvoor Overmars verkoopt. De Ajax-directeur pikte Younes in 2015 voor 1,5 miljoen euro op bij Borussia Mönchengladbach. In Amsterdam tekende hij een contract tot de zomer van 2018, met een eenzijdige optie aan Ajax-kant voor nóg een seizoen.