Volop experimenten op Confederations Cup

Vanuit Nederlands perspectief zijn er bovendien enkele bekende spelers te bewonderen op de Confederations Cup. Behalve Ajacied Andre Onana (reservekeeper Kameroen), Ajacied Amin Younes (Duitsland), FC Groningen-speler Ajdin Hrustic (Australië), PEC Zwolle-speler Ryan Thomas en RKC Waalwijk-keeper Tamati Williams (beiden Nieuw-Zeeland) springt vooral de Mexicaanse ploeg in het oog. Niet eens zozeer vanwege de presentie van PSV’er Andres Guardado en de net naar AS Roma verkaste Hector Moreno, maar vooral vanwege Hirving Lozano.

De 21-jarige Lozano wordt al geruime tijd begeerd door PSV en de afgelopen dagen gonst het weer van de geruchten in zijn vaderland dat Chucky, zoals zijn bijnaam luidt, in Eindhoven in de voetsporen gaat treden van Salcido, Rodriguez, Guardado en Moreno. De supersnelle aanvaller was in januari al op de radar van PSV en is daar nooit van weggeweest. Lozano is een toptalent, dat in eigen land bij Pachuca en in de Mexicaanse ploeg op jeugdige leeftijd al een sterrenstatus heeft afgedwongen. De Confederations Cup is een mooie gelegenheid om Lozano aan het werk te zien.

Aan jeugdig talent is er sowieso geen gebrek op de Confederations Cup. Opvallend in dat verband is de rol van Duitsland, dat tot ergernis van de Russen met een jeugdig B-team is afgereisd. Blikvangers als Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil en Mats Hummels ontbreken. „De Russen zullen onze sterren volgend jaar zien”, sprak bondscoach Joachim Löw sussende woorden. „De Confederations Cup is een toernooi om dingen uit te proberen. Dat geldt voor het gastland, maar ook voor ons.”

Behalve voor bondscoaches is de Confederations Cup ook voor de FIFA een toernooi om te experimenteren. De wereldvoetbalbalbond gooit in Rusland voor het eerst op een groot toernooi de video-scheidsrechter in de strijd. Marco van Basten, bij de FIFA verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het voetbal, gaf op een persconferentie in Sint-Petersburg aan, dat hij graag zou zien, dat de beslissingen van de video-arbitrage ook worden gedeeld met het publiek. „Het is belangrijk om het moment op grote schermen te laten zien, zodat men de reden van een besluit weet.” Een idee dat de FIFA vooralsnog te ver gaat.

De FIFA stuurt in Rusland naast video-scheidsrechters ook een heuse racisme-politie op pad. De wereldvoetbalbalbond let bij de Confederations Cup extra nauwkeurig op uitingen van racisme of discriminatie door het publiek. De Russische voetbalsupporters hebben op dat vlak geen beste reputatie. Oerwoudgeluiden en andere racistische beschimpingen zijn in het Russische voetbal geen uitzondering.

De wereldvoetbalbond is er zeer op gebrand om hier korte metten mee te maken. Scheidsrechters hebben de bevoegdheid gekregen om wedstrijden stil te leggen, voor langere tijd te onderbreken of zelfs helemaal te staken bij wangedrag van supporters op dit gebied. Ook kan er op basis van de observaties van de racisme-politie achteraf een strafzaak voortvloeien uit wangedrag van supporters. „Dit zijn baanbrekende maatregelen om een respectvolle en sportieve sfeer in het stadion te waarborgen”, aldus FIFA-president Gianni Infantino.