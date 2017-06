"Ik heb alles nog eens goed op een rijtje gezet en ben tot de conclusie gekomen dat in de -100 mijn kansen op een wereldtitel het grootst zijn”, zegt de drievoudig Europees kampioen. Grol kwam vorig jaar zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor het laatst in actie. Op Braziliaanse bodem ging hij in zijn tweede partij onderuit, waardoor zijn (gouden) olympische droom uiteenspatte.

Omdat Grol het afvallen helemaal beu was, overwoog hij zijn carrière voort te zetten in de categorie boven 100 kilogram. Maar dat ziet hij nu dus toch niet zitten. "Ik ben iets te licht om in het zwaargewicht voor de hoofdprijs mee te doen”, aldus de geboren Veendammer, die in 2009, 2010 en 2013 tweede van de wereld werd.

De WK in Hongarije worden gehouden van 28 augustus tot en met 3 september. Grol wil in het najaar ook deelnemen aan de wereldtitelstrijd open klasse. Dat toernooi is medio november in Marokko.