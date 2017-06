Veel verder kan en mag FC Twente ook niet gaan in de onderhandelingen met de Brabantse club. De formatie uit Enschede is gezien de schuldenlast beperkt in het uitgeven van transferbedragen en richt zich verder vooral op jonge en/of transfervrije spelers.

Hoewel FC Twente zich door een eerdere straf ook volgend seizoen nog niet kan kwalificeren voor Europees voetbal, kan de club in onderhandelingen met spelers wel andere voordelen overleggen. Zo is de toptransfer van Manchester City-huurling Enes Ünal naar Villarreal een ultiem voorbeeld van een talentvolle speler die zich in Enschede heeft ontwikkeld.

"Dat heeft ons zeker goed gedaan”, aldus technisch directeur Jan van Halst. "Steeds meer mensen zien FC Twente als een mooi platform.”

FC Twente versterkte zich al met doelman Jorn Brondeel en middenvelders Danny Holla en Alexander Laukart. De club, die exact een jaar geleden toch in de Eredivisie bleef door de uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB, is naarstig op zoek naar nieuwe voorhoedespelers. De tukkers hopen ook opnieuw een of meerdere spelers te huren van Manchester City.