Tot deze Cruijffiaanse uitspraak laat Jeroen Blijlevens zich verleiden wanneer het sprintersbal van de Ster ZLM Toer ter sprake komt. Op twee weken voor de Tour de France-start in Düsseldorf is de Nederlandse rittenkoers de belangrijkste opmaat voor rappe mannen als Marcel Kittel, André Greipel en Dylan Groenewegen.

Winnen. Voor een sprinter telt altijd maar één ding: winnen. Tweede, derde, het podium, een korte klassering, progressie tonen; het zegt allemaal weinig. Daarom is sprinten misschien nog meer dan andere onderdelen in de wielersport een spel tussen de oren. Wat dat betreft is Amsterdammer Groenewegen, met twee zeges uit twee sprints, tot dusver de grote winnaar van Neerlands tweede belangrijkste rittenkoers.

De laatste jaren is de Ster ZLM Toer uitgegroeid tot de laatste generale repetitie voor de topspurters voor de Tour. Greipel en Kittel staan hier voor het zesde opeenvolgende jaar aan de start. Greipel wist in 2015 zelfs het eindklassement te winnen. Mark Cavendish was er in die jaren slechts twee keer bij, maar kroonde zichzelf in 2012 tot eindwinnaar.

Met twee sprintzeges tankt Groenewegen in de Ster ZLM het nodige zelfvertrouwen. In Buchten wist hij de rit door de Zuid-Limburgse heuvels voor het tweede opeenvolgende jaar te winnen. In een rechtstreeks duel klopte hij nu Greipel, terwijl Kittel zich niet bemoeide met het geweld op tandje elf. „Ik merk dat ik een jaartje ouder en sterker ben geworden”, concludeert Groenewegen. „De seizoensindeling is nu ook anders. Dit jaar staat de Tour centraal in mijn planning. Mijn sprint is momenteel heel goed. Natuurlijk is het mooi om een topsprinter als Greipel te kloppen. Dat maakt de zege mooier en geeft mij een goed gevoel richting de Tour.”

Blijlevens acht Groenewegen ook in staat om komende maand in de Tour een etappe te winnen. Negentien jaar geleden was Blijlevens de laatste Nederlander die in Cholet een massasprint in ’s werelds belangrijkste wielerwedstrijd wist te winnen. „Dylan is een killer. Iemand voor wie alleen de zege telt. Als ik zie hoe teleurgesteld hij met een tweede plaats kan zijn, dan toont dat zijn drive om te winnen. Ja, met dat karakter kan hij slagen.”