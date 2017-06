Assistent-bondscoach Ruud Gullit heeft daar een daar 'gewoon een goed gevoel over' vertelt hij in zijn exclusieve column voor Telesport/De Telegraaf.

"Het goede gevoel vanuit de spelersgroep en de prima prestaties geven vertrouwen en dat nemen we mee naar de volgende wedstrijd tegen Frankrijk", vertelt Gullit. Oranje heeft met vier duels te gaan drie punten minder dan zowel Zweden als Frankrijk. Beide landen zijn in de resterende wedstrijden nog opponent van Nederland.

"Waarom zouden we daar niet kunnen winnen? Zweden wint ook van Frankrijk en het is een voordeel dat Frankrijk moet winnen gezien de stand in de groep. Dat biedt ons extra ruimte en we bezitten bij Oranje de kwaliteiten om daarmee in Parijs een goed resultaat te boeken", besluit Gullit.

Lees de gehele column van Ruud Gullit in de premiumversie van Telesport.

