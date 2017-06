Bertens: 'Reacties van gokkers heftiger dan paar jaar geleden'

Maar inmiddels zijn de meeste tennisprofs immuun voor alle troep die uit het open riool van het internet over hen wordt uitgestort. "Je kunt er toch niks aan doen”, zegt Kiki Bertens.

De beste Nederlandse tennisster snapt dat voor haar collega en vriendin de grens was bereikt. Ook omdat de moeder van Hogenkamp ernstig ziek is, komt het keihard aan als in een bericht de hoop wordt uitgesproken dat zij en haar familie zullen sterven aan een hersentumor.

"Ik heb er ook wel over nagedacht om dingen openbaar te maken”, zegt Bertens. "De reacties van gokkers die geld hebben verloren zijn nu heftiger dan een paar jaar geleden. Maar het gaat toch niet veranderen. Je kunt hun account blokkeren, maar ze hebben zo weer een ander account aangemaakt. Het is ook allemaal heel makkelijk. Die mensen zijn boos, hebben hun telefoon bij de hand en kunnen anoniem alles schrijven wat ze willen.”

- Hogenkamp na bedreigingen: 'Gefrustreerde thuiszitters'

Bertens pakt haar eigen telefoon erbij en laat wat berichten lezen van een paar dagen geleden, vlak na de uitschakeling in Rosmalen. Tussen allerlei aardige berichtjes van fans wordt er flink gescholden. Bertens wordt uitgemaakt voor ’stuk rooie stront’ en ’hoer van de bookmaker’. Ook zijn er doodsverwensingen te lezen voor haar en haar familie.

Foto: EPA

Bertens zelf is er al bijna aan gewend. "Een pijnlijke dood voor mij en mijn familie wordt me regelmatig toegewenst. Dat is moeilijk. Ik probeer het niet te lezen, maar soms lukt dat niet.”