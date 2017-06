André Greipel: 'In dienst rijden van Moreno Hofland'

"Het gaat mij niet om sprinten of om het gedrang voor een goede positie nog eens te ervaren", aldus Greipel, winnaar van 11 etappes in de Tour de France. "Voor mij is vooral wedstrijdritme belangrijk. Je rijdt hier net iets feller dan in de trainingen."

"Ik zal een dag zelf sprinten, maar de andere sprints zal ik in dienst rijden voor Moreno Hofland. Zo kan ik ook iets terug doen voor renners die zich normaal wegcijferen voor mij.”

Greipel werd vrijdag achter Dylan Groenewegen tweede in de derde etappe. Lotto-ploeggenoot Hofland werd derde.