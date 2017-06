Olympische huldiging met Koning pas maand na Spelen

De Spelen eindigen op 25 februari. De huldiging staat gepland voor 23 maart, gelijktijdig met de huldiging van de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen.

Dat heeft chef de mission Jeroen Bijl tijdens een bijeenkomst in Dalfsen, waar de potentiële Olympia-gangers werden bijgepraat, laten weten. De reden is volgens hem de programmering van de internationale schaatskalender.

„De WK sprint worden op 3 en 4 maart in China gehouden. De kans is groot dat de sprinters na de Spelen niet terugkeren naar huis, maar meteen doorvliegen naar Changchun. De olympische ploeg zal daardoor niet gezamenlijk naar huis vliegen”, aldus Bijl. „Om die reden hebben we ervoor gekozen om het te combineren met de huldiging van de paralympiërs.”

Over de plaats en handeling van de traditionele thuiskomstceremonie is nog geen besluit genomen. De kans is groot dat dit zal gebeuren tijdens de WK allround op 10/11 maart in het Amsterdamse Olympisch Stadion.