Traoré voor 19 miljoen naar Olympique Lyon

Traoré tekende een contract voor vijf seizoenen en gaat voor het eerst sinds zijn vertrek uit Burkina Faso in een Franstalig voetballand in Europa spelen. Ook uit de Duitse Bundesliga (Borussia Dortmund van zijn oude coach Peter Bosz) en uit de Premier League was grote belangstelling. Maar de voorzitter en trainer van Olympique bewogen hemel en aarde om de man, die bij Ajax in de spits en op de vleugel speelde, binnen te halen.

Voor Ajax was het onmogelijk om Traoré te behouden. Nóg een jaar huur was niet interessant voor Chelsea en de transfersom ging boven de norm van Ajax. Het geld heeft de club wel in kas, maar bedragen van 20 miljoen willen Edwin van der Sar en Marc Overmars niet uitgeven aan spelers. Bovendien zat Traoré in een salariscategorie die ver boven de best betaalde Ajacieden verkeert.

De Afrikaan scoorde dit seizoen 13 keer voor Ajax en speelde 42 wedstrijden voor de Amsterdamse club. Eerder kwam hij in Nederland uit voor Vitesse, ook onder coach Bosz.