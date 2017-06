Onderscheiding lonkt voor Bazoer in Bundesliga

Bazoer (20) vertrok in de winterse transferperiode van Ajax naar de club uit de Volkswagenstad en is één van de vijf spelers die kans maakt op de uitverkiezing tot Rookie of the Year in de Bundesliga.

Knieblessure

Samen met Nabil Bentaleb (Schalke 04), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), Caglar Söyüncü (SC Freiburg) en Jordan Torunarigha (Hertha BSC) is Bazoer een van de vijf genomineerden om tot Rookie te worden verkozen. Bazoer had er met Wolfsburg een play-off om handhaving voor nodig om zich met zijn club te verzekeren van nog een jaar Bundesliga. Dat lukte, al moest Bazoer door een knieblessure beide duels met Eintracht Braunschweig toekijken.

De oud-Ajacied kwam in zijn eerste half jaar tot twaalf competitieduels, waarin hij niet scoorde.Tot en met woensdag kan er nog gestemd worden op één van de vijf spelers.