Beachduo Brouwer/Meeuwsen hard onderuit

De dag was nog zo voortvarend begonnen voor de winnaars van het olympisch brons bij de Spelen van vorig jaar in Rio. Brouwer en Meeuwsen rekenden in de achtste finales vlot af met de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner (21-13 21-12). Ze moesten echter in de Russen, als zevende ingeschaald, duidelijk hun meerdere erkennen.