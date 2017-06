Rolland wint koninginnenrit Route du Sud

Rolland won vorige maand ook al een zware bergetappe in de Ronde van Italië. In de Pyreneeën toonde de Fransman zaterdag aan nog steeds in vorm te zijn. Tijdens de beklimming van de Cirque de Gavarnie, het eindpunt van de derde etappe, kwam Rolland samen met de Italiaan Gianni Moscon (Sky) en de Zwitser Silvan Dillier (BMC) aan kop. De Fransman sprong op zo'n 4 kilometer van de top weg bij zijn twee medevluchters en vierde even later zijn tweede succes in amper een maand tijd.