Sagan geeft iedereen het nakijken

32 min geleden

Peter Sagan gaf zaterdag iedereen weer het nakijken tijdens de sprint in de achtste etappe in de Ronde van Zwitserland. Het was de tweede ritzege van de Tsjech. In een korte rit van en naar Schaffhausen was Sagan in de sprint duidelijk te snel voor de Italian Sacha Modolo. Zijn landgenoot Matteo Trentin legde beslag op de derde plek. Na zijn winst bleef een speciaal zegegebaar van Sagan uit.