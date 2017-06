Gecrashte Van der Mark met lege handen achter

Voor Van der Mark mag het een schrale troost zijn dat hij niet de enige topper was die op het zonovergoten circuit nabij de Adriatische kust onderuitging. Wrang voor hem daarentegen was dat teamgenoot Alex Lowes van alle spectaculaire ontwikkelingen profiteerde en met de tweede plaats achter de even verrassende winnaar Tom Sykes zijn beste resultaat van het seizoen boekte.

Ziekenhuis

Voor Ducati-rijder Chaz Davies eindigde de race in het ziekenhuis van Rimini, waar een paar weken geleden ook MotoGP-coureur Valentino Rossi de nacht moest doorbrengen na een ongeluk met een crossmotor. De toestand van Davies werd als stabiel gecommuniceerd, maar zijn opgelopen rugblessure baart zorgen. Of hij morgen in race 2 zal starten, is dan ook nog onzeker.

De Brit vocht met wereldkampioen Jonathan Rea om de zege, totdat hij in de slotfase met zijn Ducati Panigale R onderuit schoof. Rea, die hem met zijn Kawasaki niet meer kon ontwijken, scheerde over Davies heen en raakte hem. De Noord-Ier kon op achterstand nog wel zijn weg vervolgen, maar moest lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoot Sykes en Lowes hem passeerden. De huidige WK-leider werd toch nog derde. Eerder in de race had hij voor de gecrashte Van der Mark moeten uitwijken.

Malaise

Op het thuiscircuit van de Italiaanse motorfabrikant werd het Ducati-drama nog eens versterkt doordat ook de Italiaan Marco Melandri van zijn bike was geslingerd. Het Honda-team ging in die malaise mee. Na de dood van Nicky Hayden werd zijn plaats niet ingenomen, waardoor de Duitser Stefan Bradl als enige de honneurs waarnam voor het team dat vanuit Overijssel bij Ten Kate Racing opereert. De ex-Moto2-rijder gaf met technische problemen al vroegtijdig op.

Uitslag: 1. Sykes (GBr) Kawasaki ZX-10RR 21 ronden (gem. 157,828 km/u), 2. Lowes (GBr) Yamaha YZF R1 op 4,651, 3. Rea (GBr) Kawasaki 8,126, 4. Torres (Spa) BMW S1000RR 10,850, 5. Forés (Spa) Ducati Panigale R 13,649.