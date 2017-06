Oud-Feyenoorder helpt Rusland aan eerste zege

Smolov stond in de basis bij het gastland, dat halverwege de eerste helft een strafschop had moeten krijgen. Dmitri Poloz glipte voorbij de Nieuw-Zeelandse doelman Stefan Marinovic, die de Rus onderuit gleed. De Colombiaanse scheidsrechter Roldan wuifde het voorval echter weg.

Curieus

Via een curieuze goal kwamen de Russen evengoed voor de rust nog op voorsprong. Denis Glushakov ging alleen op Marinovic af, tikte de bal op de paal en in een uiterste poging een doelpunt te voorkomen, gleed de bal via de Nieuw-Zeelander Michael Boxall het doel in.

Ryan Thomas

Twintig minuten voor tijd besliste Smolov het duel, door de bal op aangeven van Aleksandr Samedov simpel binnen te glijden. In het laatste kwartier kwam Nieuw-Zeeland nog wel een aantal keer gevaarlijk opzetten. Zo zag PEC Zwolle-speler Ryan Thomas een vlammend schot gekeerd door keeper Igor Akinfeev, terwijl uit de daaropvolgende corner Yuri Zhirkov een kopbal van Michael McGlinchey van de lijn haalde.