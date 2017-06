Haase treft taaie Spanjaard in Halle

De dertigjarige Hagenaar werd zaterdag bij de loting voor het Gerry Weber Open in de eerste ronde gekoppeld aan de huidige nummer 38 van de wereld, die ooit de derde plaats innam. Haase vloog er afgelopen week in Rosmalen al in de eerste ronde uit.

Bij winst op Ferrer wacht in de tweede ronde mogelijk een ontmoeting met Dominic Thiem. De Oostenrijkse nummer twee van de plaatsingslijst werd gekoppeld aan een qualifier.

In Halle doet Roger Federer een nieuwe poging om zijn eerste overwinning van dit seizoen op gras te vieren. De 35-jarige Zwitser vierde vorige week in Stuttgart zijn rentree, maar werd daar direct uitgeschakeld door de Duitse veteraan Tommy Haas. In Halle begint de als eerste geplaatste Federer tegen de Taiwanees Lu Yen-hsun.