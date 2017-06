De 24-jarige Rotterdammer verloor in de vijftiende ronde ineens de controle over zijn Yamaha en ging onderuit. Door nog onbekende oorzaak ging zijn achterband in een snelle bocht ineens kapot.

Van der Mark was op het circuit dat is vernoemd naar de overleden Italiaanse motorcoureur Marco Simoncelli vanaf de vijfde startplaats vertrokken. De Nederlander uit het fabrieksteam van Yamaha schoof direct op naar de tweede plaats en nam in de tweede ronde de leiding over van de Brit Jonathan Rea. Van der Mark leek op weg naar de winst, tot zijn achterband het ineens begaf.

In de laatste ronde ging het nogmaals mis vooraan. De leidende Brit Chaz Davies ging onderuit en werd overreden door Rea, die vlak achter hem zat. Een gebroken ruggenwervel was het resultaat. De Brit Tom Sykes (Kawasaki) profiteerde en pakte de winst.