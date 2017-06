Oranje versloeg Schotland, de nummer 23 van de wereldranglijst, met 3-0. De Nederlandse treffers kwamen op naam van Robbert Kemperman, Mink van der Weerden en Valentin Verga.

Nederland was het toernooi in Engeland donderdag begonnen met een ruime zege op Pakistan (4-0). Oranje speelt maandag tegen Canada en dinsdag tegen India. Daarna volgen de kwartfinales.

De teams die de halve finales van het toernooi in Londen halen, plaatsen zich voor de finaleronde van de HWL aan het einde van dit jaar in India. Tevens krijgen die landen een ticket voor het WK van volgend jaar, eveneens in India.