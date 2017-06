De drievoudig olympisch kampioene tikte in de Franse kustplaats aan de Middellandse Zee als tweede aan in 24,35 seconden. De winst ging naar de Zweedse Sarah Sjöström, die met 23,85 veruit de snelste was. De Deense olympisch kampioene Pernille Blume pakte brons (24,47).

Kromowidjojo had in de series met 24,86 de vierde tijd neergezet. Tamara van Vliet klokte toen een persoonlijk record van 24,64, waarmee ze onder de limiet dook voor de WK van komende maand in Boedapest.

Maaike de Waard zwom in 28,34 naar het zilver op de 50 rug, achter de Australische Emily Seebohm (28,13). Sharon van Rouwendaal moest op de 800 meter ook genoegen nemen met zilver. De olympisch kampioene in het open water tikte aan na 8.33,56, twee seconden achter Ajna Késely uit Hongarije. Voor Femke Heemskerk was er brons op de 200 vrij in 1.56,51, Arno Kamminga tikte in 1.00,51 als derde aan op de 100 school.