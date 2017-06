IFAB werkt aan stille revolutie rond spelregels bij voetbal

Het gaat om een strategisch plan dat door één van de samenstellers, technisch directeur David Elleray (oud-arbiter) van de IFAB, als een "stille revolutie" wordt omschreven.

Het rapport, getiteld Play Fair, zal de komende maanden tijdens allerlei bijeenkomsten in de voetbalwereld ter discussie staan. Daarna wordt in 2018 tijdens de jaarlijkse vergadering van de IFAB besloten welke voorstellen in aanmerking komen voor een proef in de praktijk.

Één van de meest opvallende ideeën in de lijst is de mogelijkheid voor spelers om de bal bij een vrije trap en een hoekschop zelf in bezit te nemen, de zogenoemde self-pass, die in het hockey al is ingevoerd. Een dergelijke spelregelwijziging zou de snelheid in het spel aanzienlijk verhogen.