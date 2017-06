In de Week van de haai gaat de 31-jarige Amerikaan het begin juli opnemen tegen een witte haai. Discovery Channel kondigt aan dat de tweestrijd de naam Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White draagt.

Hoe de strijd er precies komt uit te zien is onduidelijk. Op snelheid legt de 23-voudig olympische kampioen het namelijk af tegen het roofdier. Een witte haai kan een topsnelheid van wel 40 kilometer per uur bereiken. Voor de inmiddels gestopte Phelps houdt het op bij 10 kilometer per uur.