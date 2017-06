In een Frans onderonsje, dat nog geen vijf kwartier duurde, was Pouille zaterdag in twee sets te sterk voor Benoît Paire: 7-6 (5) 7-5.

Lopez versloeg de Duitse thuisspeler Mischa Zverev in drie sets: 6-7 (2) 7-6 (4) 7-5. Voor de 35-jarige Spanjaard was het zijn derde overwinning op rij in evenzoveel duels met de zes jaar jongere Zverev.

Lees ook op telesport.nl:

- Tennisser voorkomt op bizarre wijze nederlaag

De 23-jarige Pouille, de nummer zestien van de wereld, speelde twee keer eerder tegen López, die op de 33e plek staat in de mondiale rangschikking. Beiden wonnen één keer. Pouille schreef eerder dit jaar het graveltoernooi in Boedapest op zijn naam. López won vorig jaar in Gstaad zijn vijfde en laatste titel, eveneens op gravel.