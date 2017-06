VIDEO - Brutale UFC-vechtster voor schut gezet

De partij was tot op dat moment weinig verheffend. Sterker nog, beide vrouwen hanteerden zo'n afwachtende stijl dat de scheidsrechter de dames zelfs moest vragen om meer contact te maken, om de onrustig wordende fans toch enigszins te vermaken.

Correia (33) begon na de aanmaningen van de arbiter direct wat meer actie te ondernemen, maar de veel langere Holm hield stug vast aan haar strijdplan. Als de 35-jarige Amerikaanse al wat deed, dook ze daarna snel weer weg om buiten het bereik van haar amper 1,65 meter lange tegenstandster te blijven.

Correia besloot toen maar om Holm uit de tent te lokken met wat handgebaren, maar dat liep slecht af. The Pittbull uit Brazilië liep tegen een snoeihard trap aan, die uit het niets kwam en haar volledig verraste. Holm, die al een tijdje niet had gewonnen, maakte het vervolgens af met een rake stoot.

Bekijk HIER (vanaf 16:24) de beelden van de knock-out.

Foto: AFP

Holm verloor eerder dit jaar in een titelgevecht in de nieuw opgerichte vedergewichtdivisie nog van de Nederlandse Germaine de Randamie. Het was voor The Preachers' Daughter haar derde nederlaag op een rij, nadat ze in november 2015 de bantamgewichtitel had veroverd door de onverslaanbaar geachte Ronda Rousey knock-out te schoppen.