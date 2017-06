De 54-jarige Steve Elkington, die in een ver verleden ooit één Major won, stelde dat McIlroy alleen maar bezig is met geld verdienen op basis van zijn verleden en geen zin meer heeft om zich op de golfbaan overmatig in te spannen.

"Rory is zo verveeld. Zonder de concurrentie van Tiger Woods blijft hij waarschijnlijk steken op vier Major-zeges en honderd miljoen dollar op de bank."

McIlroy, die dit seizoen diverse wedstrijden miste vanwege twee lichte blessures, was duidelijk niet gediend van die kritische woorden. Het duurde dan ook niet lang voordat hij reageerde. "Tweehonderd miljoen dollar zul je bedoelen? Niet slecht voor een verveelde 28-jarige toch?", aldus McIlroy, die ook een screenshot van zijn Wikipedia-pagina toegevoegde. Daarop is te zien dat hij naast vier Majors ook twintig andere trofeeën in zijn prijzenkast heeft staan.

Elkington wilde niet inzien dat hij nu beter kon zwijgen en ging gewoon door met zijn praatjes. "Ik wist wel dat je alleen maar aan geld dacht. Jack won 18 Majors, maar heeft nooit over zijn prijzengeld gepraat. Dat betrof slechts vijf miljoen dollar", maakte de Australiër een aparte vergelijking met golflegende Jack Niklaus.

De spellingsfout in die tweet van Elkington was de scherpe McIlroy niet ontgaan. "Ze gaven in de jaren vijftig zeker geen spellingslessen?", besliste de Ier de woordenoorlog definitief in zijn voordeel.

Golffans smulden van de verbale strijd en plaatsen massaal grappige filmpjes waarin McIlroy zijn Australische criticaster de baas is, bijvoorbeeld als worstelaar. "Stop dit gevecht, Rory. Het is een bloedbad", reageerde een ander.