Mayweather vs McGregor: praatjes in aanloop naar kraker

Al ruim een jaar praten Mayweather (40) en McGregor (28 jaar), die beiden graag pochen met hun rijkdom, over het gevecht. Aanvankelijk opperden de twee slechts de mogelijkheid van een eventueel gevecht, later werd de toon wat steviger.

Toen de ongeslagen Money Mayweather (49 zeges) op Instagram een video plaatste waarin hij de spot dreef met McGregors aftikken in diens partij met Nate Diaz en maar liefst 10.000 dollar uitloofde voor degene met de leukste reactie, was het hek van de dam. "Ik ga zijn gezicht verbouwen", was negen dagen later de reactie van de excentrieke Ier.

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 december 2016

Het nieuwe jaar begon met nog meer beledigingen. McGregor, ook wel The Notorious genoemd, plaatste een plaatje waarin hij triomfantelijk met twee kampioensgordels in zijn handen boven de knock-out geslagen Mayweather uit torende. "Noem me CJ Watson", stelde de UFC-vechter, verwijzend naar een incident uit 2010. Mayweather moest destijds 90 dagen de cel in nadat hij zijn ex-vrouw had mishandeld. Dat zou de bokser hebben gedaan nadat hij op haar telefoon tekstberichtjes van NBA-basketballer had CJ Watson gevonden.

Mayweather reageerde met een tweet waarin hij de draak stak met McGregors eisen voor een eventueel gevecht. "Voordat je om 25 miljoen dollar vraagt, moet je 25 miljoen dollar waard zijn. Je hebt de twee en de vijf juist, maar je bedoelde 2,5 miljoen in plaats van 25", aldus de Amerikaan, die zelf 650 miljoen dollar achter zijn naam heeft staan.

McGregor, die verbaal altijd sterk voor de dag komt, liet tijdens een bezoekje aan New York al weten zeer veel vertrouwen te hebben in een goede afloop mocht hij Mayweather daadwerkelijk treffen. "Ga weg met Floyd. Geloof me, de bokswereld weet niet wat het gaat meemaken. Ik ben onvoorspelbaar, niemand weet wat er gaat komen. Iedereen schrijft me af, maar let maar op. Ik ga iedereen shockeren. Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in."

Een dag voor de bekendmaking gooide de Ier, door Mayweather neer te zetten als een oudje, nogmaals olie op het vuur. "Veel respect voor Floyd Senior. Dat hij op deze leeftijd nog wat rondjes kan knokken in de sportschool. Ik hoop dat ik op die leeftijd nog kan trainen", stelde hij sarcastisch.

Man, much respect to Floyd Senior still getting a few rounds in at the gym. I hope I can still train at that age. Respect. pic.twitter.com/Q2jv4Lffgd — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 juni 2017

Zelfs bij zijn officiële aankondiging van de partij kon McGregor het niet laten om Mayweather nog te kakken te zetten. Hij zette een foto van zichzelf en de vader van zijn tegenstander online met daarbij de tekst: "Het gevecht gaat door."

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 juni 2017

Vanuit het kamp-Mayweather is er duidelijk meer respect. Terwijl veel mensen McGregor als MMA-vechter weinig kans geven, zijn de Amerikanen op hun hoede. "We nemen dit gevecht heel serieus", aldus Leonard Ellerbe, CEO van Mayweather Promotions.

"Eén rake klap kan voldoende zijn. Iemand met de power van McGregor kan je doen laten wankelen. Bovendien is Floyd 40 jaar oud en is hij twee jaar met pensioen geweest. Conor is juist zeer actief geweest en heeft meerdere vechters knock-out geslagen. We zouden gek zijn als we het rustig aan zouden doen, as we de mensen die zegen dat het een makkie wordt voor Floyd zouden geloven. We weten dat we Conor in de gaten moeten houden. Als hij iemand goed raakt, gaat diegene neer."

Foto: Hollandse Hoogte

Over Mayweather

Floyd Mayweather (1,73 meter) won in 1996 brons op de Olympische Spelen in Atlanta. Ruim twintig jaar later behoort hij nog steeds tot de wereldtop. Sterker nog: hij is de wereldtop. Pretty Boy Floyd - of Money Mayweather, zoals zijn bijnaam vanwege zijn ongekende rijkdom tegenwoordig luidt - won al zijn partijen: 49 in totaal. Hij sloeg 26 van zijn opponenten knock-out. Op mei 2015 stond hij in Las Vegas tegenover de Filipijn Manny Pacquiao in wat The Fight of the Century werd genoemd. Mayweather won op punten en vocht daarna nog één keer voor hij met pensioen ging. McGregor haalde hem uit zijn luie stoel. "Omdat de mensen dit gevecht willen zien, doe ik het."

Foto: Hollandse Hoogte

Over McGregor

Conor McGregor (1,75 meter) heeft razendsnel naam gemaakt in de MMA-wereld. In april 2013, toen hij nog leefde van een uitkering, maakte hij zij debuut in de UFC. Inmiddels heeft hij negen gevechten gewonnen en titels veroverd in de veder- en lichtgewichtdivisie. Slechts twee andere vechters lukte het ooit om kampioen te zijn in twee verschillende klassen. Slechts één partij verloor The Notorious. Dat was in maart 2016, toen Nate Diaz hem naar adem liet happen met een nekklem. De in Dublin geboren McGregor vocht in totaal 24 MMA-partijen en won er 21 (18 knock-outs).