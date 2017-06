De oefenmeester was laaiend toen middenvelder David López in de 59e minuut met veel misbaar de bank opzocht. Anquela twijfelde niet en liep boos naar zijn speler toe, waarna hij de voetballer met zijn hoofd een tik uitdeelde.

López moest vervolgens door zijn teamgenoten bij zijn trainer uit de buurt worden gehouden en tot bedaren worden gebracht.

Foto: screenshot

Huesca, de nummer zes van de Segunda Division, verloor het duel uiteindelijk met 3-0. Het kan promotie naar de Primera Division zodoende vergeten. Het eerste duel met het als derde geëindigde Getafe werd met 2-2 gelijkgespeeld.

CRAZY: Huesca coach Juan Anquela headbutts his own player, David Lopez, after being subbed. ( @casadelfutbol)pic.twitter.com/pGpPyfRL4z