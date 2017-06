De 24-jarige golfer, gestoken in een opvallende roze broek, had zaterdag slechts 63 slagen nodig voor de achttien holes van Erin Hills. Nooit liep iemand een ronde op de Amerikaanse major van negen slagen onder het baangemiddelde. Johnny Miller (1973), Jack Nicklaus (1980), Tom Weiskopf (1980) en Vijay Singh (2003) sloegen weliswaar ook ooit een 63'er op het US Open, maar wel op een baan met een lagere par.

"Dat betekent dat ik nu onderdeel ben van de historie'', merkte Thomas droog op. "Het betekent ook dat ik aanzienlijk meer kans heb om hier te winnen dan toen ik de dag begon.''

Toch gaat de Amerikaan na zijn magnifieke ronde met negen birdies, een eagle (op de laatste hole) en opvallend genoeg ook nog twee bogeys niet aan kop van het klassement. Met een totaal van 205 slagen na drie dagen deelt Thomas de tweede plaats met landgenoot Brooks Koepka en de Engelsman Tommy Fleetwood.

Zij hebben één slag achterstand op de Amerikaanse leider Brian Harman, die de eerste linkshandige winnaar van het US Open kan worden.