Sagan en Majka laten Bora-Hansgrohe dromen

Sagan schreef in de Ronde van Zwitserland de achtste etappe op zijn naam. Het was zijn tweede zege van de week. Majka triomfeerde in de koninginnenrit van de Ronde van Sloveni√ę en nam bovendien de leiding.

"Ik viel vroeg aan, omdat ik de klim niet kende en geen risico wilde nemen", aldus Majka, die zich ook in Frankrijk in het hooggebergte wil onderscheiden. "Ik ben heel blij. En niet alleen vanwege de overwinning. Dit is een goede test gebleken na drie weken hoogtestage. Ik ben klaar voor de Tour, denk ik."

Foto: AFP

Majka eindigde in de Tour de France nog nooit in de top tien, maar won wel al twee keer de bolletjestrui. Dit jaar hoopt hij net als in de Giro (vijfde in 2016) en de Vuelta (in 2015 derde) op een goed klassement.

Sagan won de afgelopen vijf jaar steevast de groene trui in Frankrijk. In Zwitserland was hij meerdere concurrenten voor het puntenklassement de baas. John Degenkolb en Michael Matthews kwamen er niet aan te pas.