'Van der Poel is van het kaliber Merckx'

"Het is héél veelbelovend wat hij al toonde", aldus Poulidor in gesprek met Sporza. "Hij kan het in het veld én op de weg. En nu doet hij het ook nog eens op de mountainbike. Ongelooflijk!"

"Ik denk dat het onvermijdelijk is dat hij voor de weg zal kiezen", verwacht de 81-jarige grootvader. "Ik denk dat we hem ooit wel aan de Tourstart zullen zien en op termijn zal hij misschien zelfs als een van de favorieten voor de eindzege starten."

Poulidor vergelijkt Van der Poel met Eddy Merckx. "Nu zegt hij zelf dat hij te zwaar is voor het hooggebergte, maar er zijn genoeg renners geweest die veel zijn afgevallen en toch meededen in de bergen. Kijk naar Eddy Merckx. Toen ik die zag debuteren had ik nooit gedacht dat hij er ons ooit nog allemaal zou afrijden in de bergen. Ik denk dat Mathieu van hetzelfde kaliber is."