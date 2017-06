Alves haalt uit naar Maradona: 'Geen voorbeeld'

Maradona won met het nationale team van Argentini√ę in 1986 het WK. Dat was mede te danken aan zijn 'Hand-van-God-goal' in de kwartfinales tegen Engeland. "Ik zou er niet trots op zijn als ik wereldkampioen zou zijn geworden dankzij een handsbal", aldus Alves tegenover de Braziliaanse televisiezender Esporte Interativo.

"Ik moet er niet aan denken dat ik mijn zoon moet uitleggen dat ik een WK heb gewonnen door zo'n doelpunt. Een sportman zoals hij kan geen voorbeeld zijn voor de jeugd", is de back van Juventus duidelijk.

Messi heeft volgens Alves bewezen dat hij een grotere speler is dan Maradona in het verleden was. "Hoeveel keer heeft Maradona de Gouden Bal gewonnen? Je wilt Messi vergelijken met Maradona? Dat kan niet", vindt de 34-jarige verdediger.