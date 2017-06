Sterke revanche Van der Mark na ongelukkige crash

Desondanks reed de Rotterdammer een sterke race, waarin hij vanaf de twaalfde startplaats op eigen kracht naar voren stormde. Dankzij de door technische problemen uitgevallen Spaanse koplopers Xavi Forés (Ducati) en Jordi Torres (BMW) kwam hij als ‘best of the rest’ over de finishlijn achter Ducati-winnaar Marco Melandri en de beide Kawasaki-rijders Jonathan Rea en Tom Sykes.

Na afloop barstte een groot feest onder de Italianen los. Landgenoot Melandri pakte niet alleen zijn eerste overwinning van het seizoen, maar vierde ook zijn eerste zege op eigen bodem. Op het thuiscircuit van Ducati was het de Spanjaard Carlos Checa die in 2011 voor het laatst in Misano met een Ducati-fiets had gewonnen. Voor het Aruba.It team dat als fabrieksteam voor de Italiaanse fabrikant opereert werd de zege ook opgedragen aan teamgenoot Chaz Davies, die zaterdag zo hard ten val kwam dat hij door een lendenwervelfractuur voorlopig is uitgeschakeld.

Pleister op de wonde

De vierde plek van Van der Mark was ook een pleister op de wonde na zijn crash in race 1. Daarin streed hij op een indrukwekkende wijze voor zijn eerste podiumplaats bij zijn nieuwe Yamaha-team. Geheel buiten zijn schuld ging hij door een bandendefect onderuit. Teambaas Paul Denning liet niet na te benadrukken dat de Nederlander niets aan zijn valpartij had kunnen doen.

Vallen deed ook teamgenoot Axel Lowes maar dan ook veelvuldig: eerst driemaal in de training en in race 2 nadat hij al door Van der Mark was gepasseerd. De Brit had zaterdag nog geprofiteerd van crashes van anderen en zag zich verrassend als tweede te worden afgevlagd. Onder die gecrashten bevond zich ook Melandri. De 34-jarige coureur die 215 grandprixstarts op zijn conto schreef, revancheerde zich echter formidabel door zijn twintigste superbikezege te behalen.

Misano (Ita). WK Superbike Race 2: 1. Melandri (Ita) Ducati Panigale R 21 ronden (gem. 158,091 km/u), 2. Rea (GBr) Kawasaki ZX-10RR op 1,113, 3. Sykes (GBr) Kawasaki 1,285, 4. Van der Mark (Ned) Yamaha YZF-R1 13,364, 5. Laverty (Ier) Aprilia RSV4 RF 19,917.

WK-stand: 1. Rea 296, 2. Sykes 246, 3. Davies (GBr) Ducati 185, 4. Melandri 163, 5. Lowes (GBr) Yamaha 141, 6. Van der Mark 115, 7. Forés (Spa) Ducati 110.