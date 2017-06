Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Mexico met PSV-tintje tegen Portugal

42 min geleden

Mexico begint zondag met de PSV'ers Héctor Moreno, die verkast naar AS Roma, en Andrés Guardado aan het duel met Portugal. De wedstrijd in de poulefase van de Confederations Cup wordt gespeeld in het Russische Kazan.