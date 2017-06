Moreno kopt Mexico naar punt tegen Portugal

Mexico was in de aardige eerste helft beter, maar Portugal zorgde voor het meeste gevaar. Ronaldo schoot halverwege de eerste helft op de lat, waarna de rebound van Andre Gomes de openingstreffer op leek te leveren. Na bestudering van beelden bleek echter helemaal aan het begin van die aanval een speler van de Portugezen buitenspel te hebben gestaan. De beslissing zorgde voor wat commotie, omdat de treffer pas ruim na die spelsituatie werd gemaakt. Daarmee werd voor het eerst een doelpunt tijdens het toernooi afgekeurd naar aanleiding van televisiebeelden.

Portugal kwam in de 35e minuut alsnog op voorsprong. Ronaldo gaf na een individuele actie een fraaie pass op Ricardo Quaresma, die afrondde. Zeven minuten later was het alweer gelijk. Raphael Guerreiro ging flink de mist in bij een voorzet van Carlos Vela. De bal belandde bij Javier Hernandez, die tekende voor de 1-1. De tweede helft was een stuk minder aantrekkelijk dan de eerste. Echte kansen vielen er lange tijd niet meer te noteren en qua veldspel was het duel in evenwicht.

De Portugezen gingen in de slotfase met meer overtuiging dan de Mexicanen op zoek naar de winnende goal. Quaresma en invaller André Silva kregen goede mogelijkheden, maar zagen hun inzetten gestopt worden door Guillermo Ochoa. Cédric scoorde voor minuten voor tijd na geklungel in de Mexicaanse defensie wél. De goalie had geen antwoord op zijn van richting veranderde schot. De zege van Portugal leek binnen, maar Moreno kopte Mexico in de blessuretijd nog naar 2-2.

In Groep A won Rusland zaterdag al van Nieuw-Zeeland (2-0). Woensdag treft het gastland Portugal, Mexico speelt dan tegen de Nieuw-Zeelanders.