PEC haalt nieuwe spits uit Jupiler League

"Met Piotr halen we onze gewenste versterking voor de spitspositie binnen", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Het is een fysiek sterke en meevoetballende spits, die ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al veel wedstrijden achter zijn naam heeft staan."

De 23-jarige Pool speelde al 135 competitieduels, waarvan de meeste voor De Graafschap. Tussen 2012 en 2014 maakte Parzyszek in 48 wedstrijden 26 goals voor de Doetinchemmers, waarmee hij een transfer naar het Engelse Charlton Athletic verdiende. In Engeland brak de spits niet door, waarna hij via het Belgische STVV en het Deense Randers begin 2016 terug keerde op de Vijverberg.

Volgende stap

Parzyszek degradeerde met De Graafschap, waarna hij in de Jupiler League weer verder ging met scoren. In 38 competitieduels was hij 25 keer trefzeker. "Nu is het tijd voor hem om een volgende stap te zetten en zich ook te bewijzen op het hoogste voetbalniveau van Nederland", aldus Nijkamp.

Eerder versterkte de ploeg van de nieuwe trainer John van 't Schip zich al met oud-spelers Diederik Boer en Erik Bakker, terwijl ook Younes Namli overkwam van SC Heerenveen.