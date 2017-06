premium

Heemskerk blijft ver achter bij Sjöström

0 uur geleden ANP

Femke Heemskerk is in Canet-en-Roussillon als zevende geëindigd in de finale van de 100 meter vrije slag. De 29-jarige Nederlandse bleef met 54,15 ruim twee seconden achter bij winnares Sarah Sjöström. De Zweedse was met 52,08 ruim een seconde sneller dan Cate Campbell (53,03) en Michelle Coleman (53,36).