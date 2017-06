"Ik ben hier naartoe gegaan zonder al te veel verwachtingen na mijn uitstappen in de Ronde van Italië", zei Kruijswijk tegen de NOS. "Ik ben blij met deze derde plek en dat ik mezelf verschillende dagen goed bergop heb kunnen laten zien."

"Voordat we hier naartoe kwamen, wisten we niet hoe goed Steven was", beaamt ploegleider Addy Engels. "Twee weken nadat hij in de Giro uitviel, rijdt hij hier podium in een WorldTour-ronde. Dat is een knappe prestatie. Meer zat er niet in."