Chili loopt boos van veld op Confederations Cup

Op slag van rust leken de Chilenen via een schitterende aanval op 1-0 te komen via Eduardo Vargas. De scheidsrechter Damir Skomina keurde de goal in eerste instantie goed, maar terwijl de spelers van Chili al bijna klaar waren met juichen, werd het doelpunt toch geannuleerd.

Foto: Screenshot

De videoscheidsrechter had gezien dat Vargas buitenspel stond op het moment dat hij de pass van Arturo Vidal ontving. De aangever van Bayern München reageerde woest op de beslissing van Skomina, en maakte het gebaar dat hij de beelden zelf ook op het scherm in het stadion had gezien.

Volgens Vidal was er geen sprake van buitenspel, maar de treffer werd niet goedgekeurd. De spelers van Chili beenden daarna woedend de catacomben in nadat Skomina voor rust had gefloten.