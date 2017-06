Sterren bezorgen Chili uitstekende start

Alexis Sanchez was niet fit genoeg om te starten, maar wel om in te vallen. Dat deed de vedette van Arsenal na een klein uur spelen, en de buitenspeler stond prompt aan de basis van de 1-0.

Onana

Vanaf de linkerkant legde Sanchez de bal tien minuten voor tijd panklaar neer voor Arturo Vidal, die feilloos binnen kopte. Fabrice Ondoa, de keeper van Kameroen die Ajacied André Onana op de bank hield, was kansloos op de kopbal van de middenvelder van Bayern München. Ondoa keepte overigens een uitstekende wedstrijd en maakte zijn uitverkiezing boven Onana meer dan waar.

Arturo Vidal kopt de 1-0 binnen. Foto: REUTERS

In blessuretijd kon de goalie niet verhinderen dat Eduardo Vargas de eindstand op 2-0 bepaalde. De Chileense aanvaller kreeg de bal in de kluts voor zijn voeten nadat Sanchez er in eerste instantie niet in geslaagd was om het duel in het slot te gooien. De spelers van Chili moesten even wachten op groen licht voor de geldigheid van de goal, omdat scheidsrechter Damir Skomina de hulp van de videoscheidsrechter afwachtte. De assistent van Skomina had namelijk de vlag omhoog voor buitenspel.

Overruled

De assistent werd echter overruled, want vanuit de videowagen kreeg Skomina het sein dat de goal wel degelijk geldig was. En zo kon alles en iedereen wat Chili was, weer breeduit lachen. In de eerste helft dacht de ploeg namelijk ook al op voorsprong te komen, maar werd de goal van Vargas afgekeurd wegens buitenspel, eveneens na tussenkomst van de videoscheidsrechter.

Het moment zorgde voor een hoop consternatie in Moskou, waar de spelers van Chili woedend waren en Vidal Skomina duidelijk maakte dat hij op de schermen in het stadion had gezien dat het géén buitenspel was. Natuurlijk waren de protesten van Vidal zinloos en gingen beide teams rusten met 0-0.

Damir Skomina is onvermurwbaar. Ondanks de protesten van Arturo Vidal telt de goal van Eduardo Vargas niet. Foto: REUTERS

Overwicht

Na rust verzilverde Chili het overwicht dat het voor rust ook al had via Vidal, en werd het dus in blessuretijd wél geholpen door de videoscheidsrechter. Duitsland en Australië, de andere groepsgenoten van Chili en Kameroen, komen maandag voor het eerst in actie.